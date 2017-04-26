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17-летний пермяк изнасиловал несовершеннолетнююСегодня в 18:36

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Во время прогулки.

17-летний житель Перми признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено вечером 4 сентября 2016 года в одном из сел Пермского района. Во время прогулки юноша завел свою знакомую на территорию административного здания, где надругался над ней.

Кроме того, несовершеннолетний пермяк был пойман на краже. 17 августа он украл у жительницы поселка Кукуштан ноутбук, 6 сотовых телефонов, пару обуви и электроинструмент. Ущерб от похищенного оценен в сумму более 28 тысяч рублей. Месяц спустя он дважды воровал у местных жителей, один раз его едва не поймали соседи.

По решению суда 17-летнего пермяка приговорили к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.

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