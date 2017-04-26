И переписку с ним на сексуальные темы.

34-летний челябинец предстанет перед судом за развращение мальчиков в Интернете.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, зарегистрировавшись в соцсетях под вымышленным именем, обвиняемый начал переписку сексуального характера со школьником из Московской области. Позднее мужчина уговорил ребенка выслать фотографию в обнаженном виде. По данным следователей, челябинец занимался этим с 2014 по 2016 год.

Материалы уголовного дела направлены в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу.