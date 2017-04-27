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В Зауралье бизнесмена будут судить за избиение работника до смертиСегодня в 08:45

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Ему грозит 15 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении предпринимателя из села Введенское (Кетовский район Курганской области), обвиняемого в избиении работника до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, преступление было совершено в январе 2017 года. Обвиняемый принял несколько заказов на изготовление столярных изделий. Выполнить их он поручил двум наемным работникам.

Накануне сдачи заказа выяснилось, что работа не сделана из-за того, что мужчины были пьяны. Обвиняемый учинил скандал и избил работников. Одному из них он нанес множество ударов по голове. На следующий день состояние одного из потерпевших значительно ухудшилось. Предприниматель отвез его в больницу, где последний в скором времени скончался.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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