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Актер Каменск-Уральского театра сел на 8,5 лет за наркоторговлюСегодня в 11:16

Марихуаной.

26 апреля 2017 года Синарский райсуд Каменска-Уральского вынес приговор актеру местного театра драмы Ивану Шмакову. Мужчина признан виновным в распространении марихуаны и проведет 8,5 лет в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

"Обвинение построено на показаниях осужденного, отбывающего наказание за торговлю "травой", и следователя уже ликвидированного местного отдела по борьбе с наркотиками. Почти все доводы защиты были признаны необоснованными. Адвокат актера подает апелляцию", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе театра.

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