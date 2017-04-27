Ей дали 3 года.

Нижневартовский райсуд вынес приговор бывшему бухгалтеру МУП "Сельское жилищно-коммунальное хозяйство". Женщина признана виновной в хищении 1 миллиона рублей. Ей назначили 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

С апреля 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемая принимала коммунальные платежи от югорчан. При этом, по данным следствия, часть денег она присваивала. За 1,5 года в ее карман утекло более миллиона.