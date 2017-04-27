Преступников упрятали за решетку.

В Пермском крае пресечена деятельность ОПГ, организовавшей схему незаконной легализации мигрантов.

С 2014 по 2015 год члены группировки узаконили пребывание не менее 120 граждан стран СНГ, сообщили "Уралинформбюро" в краевом УФСБ. В функции Мехмана Мамедова входил поиск иностранцев, желающих встать на миграционный учет, изготовление им копий документов, удостоверяющих личность. Сергей Овчаров и Виктор Кривицкий искали местных жителей, готовых за деньги прописать нелегалов.

Мамедов приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Его сообщники - к 2 годам колонии и заплатят по 150 тысяч.