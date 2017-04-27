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Сургутский полицейский попал под суд за пинкиСегодня в 13:03

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Ему грозит до 10 лет заключения.

В Сургутский горсуд направлено уголовное дело в отношении полицейского. Он обвиняется в превышении полномочий, совершенных с применением насилия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

По данным следствия, в мае 2016 года командир роты батальона ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не остановился по требованию. Когда машину удалось заблокировать, из салона вытащили нарушителя и его пассажира. Обвиняемый несколько раз пнул последнего.

Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы. На период расследования его отстранили от занимаемой должности.

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