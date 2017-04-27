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Экс-начальник отдела уральского Ростехнадзора отправлен за решеткуСегодня в 12:55

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Приговор ужесточили.

26 апреля 2017 года Свердловский облсуд ужесточил наказание 60-летнему экс-начальнику отдела по экологическому, технологическому и атомному надзору управления Ростехнадзора по УрФО. Александра Зубчика отправили в колонию строгого режима на 7 лет. Кроме того, размер штрафа увеличен с 1 до 2,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2016 года Зубчик во время ревизии опасных производственных объектов МУП "Водоканал" обнаружил нарушения в работе специалиста ООО "Интэкс". За 250 тысяч рублей он согласился закрыть на это глаза, получив деньги через посредника. Взяточника взяли с поличным.

В конце февраля 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал Зубчика виновным, выписав миллионный штраф. Прокуратура подала в облсуд апелляцию на мягкий приговор. Зубчика взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу.

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