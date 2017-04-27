Им не хватило вертолетов.

Участники кровавой бойни в югорской тайге стали первыми "жертвами" реформы МЧС - им не смогли оказать помощь из-за отсутствия вертолетов.

Трагедия в 70 километрах от поселка Таежный произошла 24 апреля 2017 года. Хозяин заимки приехал поохотиться с двумя приятелями. В ходе застолья он поругался со сторожем - тот ушел, а ночью вернулся с ножом и ружьем, которые пустил в ход. Один из охотников отобрал оружие и выстрелил в нападавшего. Последний и одна из его жертв скончались. Еще двое мужчин выжили.

Как пишет Life, хозяину заимки удалось дозвониться до сына. Тот набрал 112, но там отказали в помощи, сославшись на отсутствие вертолетов. В итоге мужчина позвонил бизнесмену Виктору Завалыпичу, который на своем частном вертолете отправился вызволять раненых.

Спасатели сразу предупреждали, что реформа МЧС ничего хорошего не принесет. Когда Уральский авиационно-спасательный центр МЧС ликвидировали, влив в состав аналогичного Красноярского центра - два из трех вертолетов отправили из УрФО в Сибирь. "Из авиации МЧС на Урале осталось 11 человек и один вертолет. Помощи особо не ждите, если что. И раньше долго раскачивались, а сейчас - нечему раскачиваться. Держитесь там, выкручивайтесь сами", - пояснял "Уралинформбюро" теперь уже бывший сотрудник авиационно-спасательного центра Анатолий Долговых.

В пресс-службе югорского ГУ МЧС заявили, что им ничего неизвестно о факте неоказания помощи, но пообещали провести проверку.

"Информация будет проверяться в рамках возбужденного уголовного дела. Подробности станут известны на следующей неделе", - добавили в региональном СУ СКР.

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