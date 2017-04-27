Но оставили на свободе.

Октябрьский районный суд Челябинской области вынес приговор беременной местной жительнице, убившей своего сожителя.

Инцидент произошел в декабре 2016 года в одном из поселков Октябрьского района. Женщина, которая на тот момент была беременна четвертым ребенком, и ее гражданский муж выпивали. Посиделки переросли в ссору, сожитель начал угрожать женщине ножом. Та выхватила у мужчины оружие и нанесла ему удар в шею. От потери крови тот скончался до приезда бригады скорой.

В отношении многодетной матери возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Подсудимая признала вину и раскаялась. Суд признал беременную женщину виновной и приговорил к году ограничения свободы, передает "Уралинформбюро".