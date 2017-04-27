Едва познакомившись с ней.

30-летнего тюменца задержали по подозрению в изнасиловании новой знакомой.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено в ночь на 22 апреля 2017 года. Мужчина познакомился с девушкой во дворе дома на улице Невской и предложил ей продолжить общение в машине. В салоне авто он ее изнасиловал.

Как выяснилось,подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за сексуальное насилие.