Суд вынесет приговор банде Тропиканки 17 маяСегодня в 15:39
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Вердикта ждут 4 человека.
Свердловский облсуд вынесет приговор по делу о массовых убийствах в Нейво-Шайтанском 17 мая 2017 года. Заседание начнется в 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
Вердикта ждут четыре человека: 41-летняя Светлана Степанько (по прозвищу Тропиканка), ее 27-летний сожитель, 28-летний избранник дочери, а также их 45-летняя знакомая предпринимательница.
У бизнесвумен есть меховой магазин в Алапаевске. По данным следствия, Степанько задолжала ей крупную сумму. Чтобы расплатиться, она подыскала трех неблагополучных граждан, которые оформили на себя кредиты на шубы. При этом меха они не получили.
Банковская служба безопасности обнаружила признаки мошенничества. Решив обезопасить себя от уголовного преследования, Тропиканка с сожителем и зятем убила потерпевших.
Банду задержали в феврале прошлого года. Родственников арестовали, а предпринимательницу отпустили под залог.
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