×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд вынесет приговор банде Тропиканки 17 маяСегодня в 15:39

  • Текст

Вердикта ждут 4 человека.

Свердловский облсуд вынесет приговор по делу о массовых убийствах в Нейво-Шайтанском 17 мая 2017 года. Заседание начнется в 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Вердикта ждут четыре человека: 41-летняя Светлана Степанько (по прозвищу Тропиканка), ее 27-летний сожитель, 28-летний избранник дочери, а также их 45-летняя знакомая предпринимательница.

У бизнесвумен есть меховой магазин в Алапаевске. По данным следствия, Степанько задолжала ей крупную сумму. Чтобы расплатиться, она подыскала трех неблагополучных граждан, которые оформили на себя кредиты на шубы. При этом меха они не получили.

Банковская служба безопасности обнаружила признаки мошенничества. Решив обезопасить себя от уголовного преследования, Тропиканка с сожителем и зятем убила потерпевших.

Банду задержали в феврале прошлого года. Родственников арестовали, а предпринимательницу отпустили под залог.

Новости по теме:
Суд по делу банды Тропиканки перенесли на неделю
Суд над семейной бандой Тропиканки стартует 9 февраля

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×