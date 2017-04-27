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Магнитогорский студент сел за пропаганду терроризмаСегодня в 16:38

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На 2,5 года.

Приволжский окружной военный суд вынес приговор 19-летнему студенту из Магнитогорска, признав его виновным в экстремизме. Он проведет 2,5 года в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным следствия, молодой человек является приверженцем идеологии "Правого сектора" (украинские нацисты - прим.ред.), который признан в России экстремистской организацией. В 2014-2015 годах студент размещал в соцсетях тексты, оправдывающие деятельность ПС. Кроме того, он публиковал видео террористического и экстремистского характера с призывами уничтожать людей по национальной принадлежности.

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