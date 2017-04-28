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Сыну крупного свердловского чиновника грозит 8 лет за наркоторговлюСегодня в 10:51

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Молодой человек был задержан с поличным.

Сын главы Горнозаводского управленческого округа Евгения Каюмова 28-летний Александр задержан в Екатеринбурге за торговлю марихуаной. Возбуждено дело по ст.228.1 УК РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Операция по задержанию подозреваемого проводилась сотрудниками отделов полиции №3 и №4 и УМВД России по Екатеринбургу. В ходе контрольной закупки Александр передал подставному покупателю сверток с наркотиком, за который получил тысячу рублей. При задержании у него были изъяты меченые деньги. Покупателем выступил активист фонда "Город без наркотиков".

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