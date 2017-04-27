Возбуждено дело.

27-летнему жителю Соликамска предъявлено обвинение в покушении на убийство годовалой дочери, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено утром 12 апреля 2017 года. Отец сидел дома с детьми 5 месяцев и 1 года. По данным следствия, мужчина в состоянии наркотического опьянения взял на руки годовалую дочь и выпрыгнул с ней из окна 4 этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Обвиняемого арестовали.