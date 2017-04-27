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Суд выслушает последнее слово Соколовского 28 апреляСегодня в 18:21

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Повторной экспертизы роликов не будет.

Руслан Соколовский, охотник за покемонами в екатеринбургском Храме-на-Крови, выступит с последним словом 28 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

На тот же день в Верх-Исетском райсуде намечены прения сторон. В повторной судебной экспертизе роликов блогеру отказано, передает "Уралинформбюро".

22-летнего Соколовского обвиняют в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. По данным следствия, за 3 года он разместил на своем канале в YouTube 9 провокационных видео. Скандал разразился летом 2016 года, когда молодой человек выложил сюжет о ловле покемонов в Храме-на-Крови.

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