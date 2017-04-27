После бурного застолья.

В Прикамье 39-летнего сотрудника ГУФСИН подозревают в изнасиловании.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю, в ночь на 27 апреля мужчина выпивал в бане в компании друзей. По версии следствия, там он приглядел 30-летнюю незнакомку и, угрожая расправой, надругался над ней.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте задержанного.