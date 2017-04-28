Экс-начальника антикоррупционного главка МВД посадили на 22 года27 апреля в 21:12
- Текст
Сообщникам тоже век воли не видать.
Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов приговорен к 22 годам заключения. Согласно вердикту Мосгорсуда от 27 апреля, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
Также обвиняемый лишен звания генерал-лейтенанта полиции, передает "Уралинформбюро". Девять его сообщников получили от 17 до 22 лет.
Уголовное дело на оперативников ГУЭБиПК, насчитывающее 400 томов, было заведено в феврале 2014 года. В нем 21 эпизод и 30 потерпевших. По данным следствия, подчиненные Сугробова с его подачи фальсифицировали доказательства преступлений, принуждая чиновников к взяткам. Таким образом полицейские улучшали свою отчетность и двигались по карьерной лестнице, добиваясь званий и больших премий.
Ранее за аналогичные махинации понесли наказание 11 человек, в том числе четверо экс-сотрудников ГУЭБиПК. Бывший зам Сугробова Борис Колесников покончил с собой во время допроса в Следственном комитете.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:01
На Шпицбергене под лед ушли 9 россиян на снегоходах
Двое из них - в критическом состоянии.27 апреля в 21:12
Экс-начальника антикоррупционного главка МВД посадили на 22 года
Сообщникам тоже век воли не видать.27 апреля в 20:08
Лучших космонавтов России разогнали из-за дряхлости
По версии Дмитрия Рогозина.27 апреля в 19:41
В московском штабе Ходорковского идет обыск
Накануне митингов против Путина.27 апреля в 18:47
Сотрудник пермского ГУФСИН попался на изнасиловании в бане
После бурного застолья.27 апреля в 18:43
Под Серовом прокуроры поехали проверять дорогу и увязли
Как в анекдоте.27 апреля в 18:28
100 000 свердловчан выйдут на первомайские митинги
Безалкогольные.27 апреля в 18:22
Совет ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга отмечает юбилей
На 30-летие пришло около 100 гостей.27 апреля в 18:21
"Режникелю" остался месяц
С июня – избушку на клюшку.27 апреля в 18:21
Суд выслушает последнее слово Соколовского 28 апреля
Повторной экспертизы роликов не будет.27 апреля в 18:11
Промышленности городов-спутников Екатеринбурга не хватает газа
Требуется 250 миллионов.27 апреля в 18:03
Капля в море: в метро Екатеринбурга вольют 100 миллионов
А надо бы 90 миллиардов.27 апреля в 17:50
В Екатеринбурге боксеры будут биться за чистоту
В рамках общегородского субботника.27 апреля в 17:46
Екатеринбуржцы скупают авто с рекордной скоростью
Продажи подскочили на треть.27 апреля в 17:39
Житель Соликамска выпрыгнул из окна с годовалой дочерью
Возбуждено дело.
Главные новости
- Сегодня в 08:01На Шпицбергене под лед ушли 9 россиян на снегоходах
- 27 апреля в 17:39Житель Соликамска выпрыгнул из окна с годовалой дочерью
- 27 апреля в 15:39Суд вынесет приговор банде Тропиканки 17 мая
- 27 апреля в 13:41Вот вам и реформа МЧС: жертвы бойни в Югре не дождались спасателей
- 27 апреля в 11:33Россиянам обещают "скостить" ипотечную ставку до 10%
Аналитика
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.