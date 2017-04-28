Сообщникам тоже век воли не видать.

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов приговорен к 22 годам заключения. Согласно вердикту Мосгорсуда от 27 апреля, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Также обвиняемый лишен звания генерал-лейтенанта полиции, передает "Уралинформбюро". Девять его сообщников получили от 17 до 22 лет.

Уголовное дело на оперативников ГУЭБиПК, насчитывающее 400 томов, было заведено в феврале 2014 года. В нем 21 эпизод и 30 потерпевших. По данным следствия, подчиненные Сугробова с его подачи фальсифицировали доказательства преступлений, принуждая чиновников к взяткам. Таким образом полицейские улучшали свою отчетность и двигались по карьерной лестнице, добиваясь званий и больших премий.

Ранее за аналогичные махинации понесли наказание 11 человек, в том числе четверо экс-сотрудников ГУЭБиПК. Бывший зам Сугробова Борис Колесников покончил с собой во время допроса в Следственном комитете.