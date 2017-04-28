В Магнитогорске домработница украла у хозяев 9 300 долларовСегодня в 10:33
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И 72 тысячи рублей.
39-летнюю жительницу Магнитогорска заподозрили в хищении 9300 долларов и 72 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, женщина была домработницей в респектабельной семье. Она подворовывала у хозяев на протяжении нескольких месяцев. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
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