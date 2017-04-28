Тюменский полицейский "проспал" ограблениеСегодня в 16:29
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И нарвался на "уголовку".
В Тюменской области 5 человек ограбили коттедж на 6 миллионов рублей благодаря полицейскому, проигнорировавшему сообщение от бдительных граждан. На стража порядка завели уголовное
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2016 года в дежурную часть МО МВД России "Тюменский" поступило сообщение о подозрительных людях, скрытно пробирающихся между домами в поселке Московский. Помощник оперативного дежурного Александр Тетерюков решил не придавать информации значения. Через несколько часов злоумышленники ограбили коттедж, преступление до сих пор не раскрыто.
Прокуратура квалифицировала бездействие дежурного как преступную халатность, повлекшую крупный ущерб для граждан. Дело передано в суд.
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