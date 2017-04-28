Он зарезал сожительницу.

Краснотурьинский горсуд вынес приговор 48-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве бывшей сожительницы, совершенном почти 15 лет назад. Мужчина проведет 11 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено в конце июля 2002 года в Петропавловске (Казахстан) на улице Жабаева. Пьяный мужчина в ходе ссоры с двумя ножами набросился на женщину и нанес ей более 15 ударов. Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.

Мужчину задержали в декабре 2016 года в Иваново.



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