Он вину не признал.

11 мая 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга огласит приговор скандально известному блогеру Руслану Соколовскому. Заседание начнется в 11.00, передает "Уралинформбюро".

Сегодня в суде состоялись прения сторон, после чего обвиняемый выступил с последним словом. Вину он не признал. "Мое мнение о религии ничуть не изменилось, но изменилось отношение к верующим, когда я был в СИЗО. Некоторые из них обещали меня изнасиловать Я, возможно, идиот, но не экстремист. За шутки сажать нельзя", - сказал блогер.

Ранее прокурор запросил для Соколовского 3,5 года колонии общего режима. Адвокаты покемонофила настаивают на оправдании либо на условном сроке.

22-летний блогер прославился после того, как разместил на своем канале YouTube ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови. В ходе расследования следователи обнаружили еще 8 роликов с признаками экстремизма. Соколовского обвиняют по трем статьям - ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, предназначенных для проведения богослужений), ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).



Ранее по теме:

Прокурор требует 3,5 года для Соколовского

Свердловский облсуд не дал Соколовскому разгуляться