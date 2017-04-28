За махинации с арендой земли.

В Копейский горсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства горадминистрации Александра Ершова. Он обвиняется в превышении полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в 2014 году чиновник не опубликовал сведения о приеме заявлений на право аренды нескольких земельных участков. Его действия были обусловлены личной заинтересованностью.

Ершову грозит до 4 лет лишения свободы.