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В Копейске экс-чиновника мэрии отдали под судСегодня в 17:30

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За махинации с арендой земли.

В Копейский горсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства горадминистрации Александра Ершова. Он обвиняется в превышении полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в 2014 году чиновник не опубликовал сведения о приеме заявлений на право аренды нескольких земельных участков. Его действия были обусловлены личной заинтересованностью.

Ершову грозит до 4 лет лишения свободы.

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