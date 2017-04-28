×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тагильчанина заподозрили в истязании 10-летней падчерицыСегодня в 17:24

  • Текст

Он бил ее "в воспитательных целях".

36-летнего жителя поселка Горноуральский заподозрили в истязании 10-летней падчерицы. Девочка сама пожаловалась на отчима инспектору по делам несовершеннолетних, которая накануне приходила в школу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, третьеклассница воспитывается в многодетной семье. Трое старших детей у матери от первого брака, а отцом младшего сына является подозреваемый.

Мужчина нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Периодический он пускает в ход кулаки. Чаще всего достается его сожительнице и 10-летней падчерице. При этом подозреваемый считает, что это мера воспитания.

Следует отметить, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за побои. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×