Он бил ее "в воспитательных целях".

36-летнего жителя поселка Горноуральский заподозрили в истязании 10-летней падчерицы. Девочка сама пожаловалась на отчима инспектору по делам несовершеннолетних, которая накануне приходила в школу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, третьеклассница воспитывается в многодетной семье. Трое старших детей у матери от первого брака, а отцом младшего сына является подозреваемый.

Мужчина нигде не работает и злоупотребляет спиртным. Периодический он пускает в ход кулаки. Чаще всего достается его сожительнице и 10-летней падчерице. При этом подозреваемый считает, что это мера воспитания.

Следует отметить, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за побои. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы.