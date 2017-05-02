Он расправился с семьей Олега Евсеева.

11 мая 2017 года в Курганском облсуде состоится первое заседание по делу в отношении 26-летнего Сохибжона Мамасолиева, обвиняемого в кровавой расправе над семьей Олега Евсеева. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемый делал ремонт в доме начальника отдела страхования профессиональных рисков Фонда соцстрахования в деревне Лукино (Кетовский район). У мужчин возник конфликт по поводу оплаты работы. 15 ноября 2016 года Мамасолиев проник в дом Евсеевых в отсутствие хозяев. Он взломал сейф, где лежало охотничье ружье. Дождавшись возвращения семьи, он расстрелял всех.

Тела погибших нашли на следующий день. Обвиняемого поймали 18 ноября.

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