Наказание – 21 год колонии на двоих.

В Ханты-Мансийске осудили двоих 19-летних местных жителей, забивших до смерти двух бомжей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Конфликт произошел 10 апреля 2016 года в заброшенном здании на улице Краснопартизанской, где молодые люди выпивали.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших, одного из югорчан приговорили к 11 годам лишения свободы. Второму дали 10 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.