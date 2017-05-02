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В Ханты-Мансийске 19-летние парни забили до смерти двух бомжейСегодня в 13:54

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Наказание – 21 год колонии на двоих.

В Ханты-Мансийске осудили двоих 19-летних местных жителей, забивших до смерти двух бомжей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Конфликт произошел 10 апреля 2016 года в заброшенном здании на улице Краснопартизанской, где молодые люди выпивали.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших, одного из югорчан приговорили к 11 годам лишения свободы. Второму дали 10 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

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