Mercedes протаранил такси.

Челябинского бизнесмена Евгения Воргуданова приговорили к 5 годам 11 месяцам колонии общего режима. Мужчина стал виновником ДТП, в котором погибли 4 человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курчатовского районного суда, коммерсант также должен выплатить семьям скончавшихся 10 миллионов рублей в качестве компенсации.

ДТП случилось в ночь на 29 октября 2016 года на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы. Воргуданов за рулем Mercedes S500 вылетел на красный свет и протаранил такси ВАЗ-2115. Отечественная легковушка отлетела на бордюр, светофор и опору рекламного щита. Ее водитель и три пассажирки в возрасте от 25 до 28 лет скончались на месте. Виновник аварии был пьян.

Ранее по теме:

В Челябинске водителя Mercedes будут судить за гибель 4 человек