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Свердловчанка забила сожителя и его знакомую бутылкойСегодня в 14:56

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В порыве ревности.

Полицейские задержали в Белоярском ГО 39-летнюю женщину, подозреваемую в избиении до смерти двух человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, преступление было совершено в ночь на 22 апреля 2017 года. 57-летний мужчина распивал алкоголь с 32-летней приятельницей в квартире на улице Машинной. Неожиданно домой из поездки вернулась сожительница гостеприимного хозяина. В порыве ревности она схватила бутылку из-под водки и начала избивать парочку. Когда бутылка разбилась, женщина продолжила наносить удары "розочкой". Гостье удалось вырваться и убежать домой.

Спустя некоторое время сожители помирились и продолжили застолье, несмотря на раны мужчины. К утру он скончался от кровопотери. Пострадавшая также истекла кровью.

Ревнивице предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Она арестована. Как выяснилось, женщина уже была судима за аналогичное преступление. Ей грозит 15 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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