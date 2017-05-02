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Уральская ОПГ вывела в Китай более полумиллиарда рублейСегодня в 15:23

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В долларах и юанях.

Уральская ОПГ вывела в Китай более 10 миллионов долларов и свыше 32 миллионов юаней - это более 595 миллионов в рублях. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело против наиболее активного участника группировки - жителя Верхней Пышмы Вадима Тагина.

Ему инкриминируют участие в преступном сообществе и совершение валютных операций по подложным документам в особо крупном размере. Тагину грозит до 10 лет лишения свободы. Материалы в отношении него были выделены в отдельное производство, поскольку он признал вину и стал сотрудничать со следствием. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Обвиняемый, входивший в управленческое звено группировки, вел все дела благодаря совершенному знанию английского языка - помимо РФ, он подданный Великобритании. Махинации совершались по следующей схеме. Преступники принимали от китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, живые деньги и за вознаграждение передавали их российским бизнесменам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен эти коммерсанты переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых группировкой.

"Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении персонала для осуществления деятельности в области IT. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга", - пояснили "Уралинформбюро" в прокуратуре Тюменской области.

Кроме Тигина, в состав преступной организации в разное время вошли четыре жителя Екатеринбурга, четыре жителя Тюмени и два гражданина Китая. Информация об остальных членах группировки будет обнародована позже.

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