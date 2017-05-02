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В Екатеринбурге таксист застрелил пассажираСегодня в 15:29

За отказ платить.

Вечером 1 мая 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке улиц Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина обнаружили труп мужчины. По словам местных жителей, его застрелили.

"Четверо пьяных киргизов вызвали такси в Академический. Таксист-узбек привез их сюда на остановку. Они докопались до него: то ли платить не хотели, то ли отжать хотели что-то.. Тот достал пистолет Макарова и одного застрелил. Трое других испугались и убежали. Таксиста уже задержали. Из-за 150 рублей сядет, наверное, лет на 7", - рассказал "Уралинофомбюро" очевидец Василий М.

В пресс-службе свердловского СУ СКР "Уралинформбюро" заявили, что пока никак не комментируют информацию.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Мадам Куку Сегодня в 16:53

зато остальные трое будут оплачивать проезд своевременно.

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