Ему грозит до 12 лет заключения.

47-летнего жителя Челябинска задержали по подозрению в серии преступлений против половой неприкосновенности детей. Педофил орудовал на территории Ленинского района в феврале-марте 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Так, по данным регионального СУ СКР, в феврале около одного из домов по улице Батумской задержанный совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет заключения.