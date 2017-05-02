Возбуждено дело.

Вечером 1 мая 2017 года в тюменском селе Абатское в доме на улице Восточной нашли тела четырех человек. По предварительным данным, трое девушек и один молодой человек отравились угарным газом.

По данным следствия, в доме было установлено газовое оборудование в отопительной печи. Из-за засора дымохода продукты горения попали в дом. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.