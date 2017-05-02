Женщина погибла.

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, выбросивший из окна 7 этажа свою 63-летнюю мать. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Железнодорожного райсуда, дата заседания еще не назначена.

И.о. руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Вячеслав Юдин пояснил "Уралинформбюро", что преступление было совершено в середине декабря 2016 года. Мужчина и пожилая женщина конфликтовали. Горожанину не нравилось, что его мать курит, а та упрекала сына в наркомании. Застав мать у окна с сигаретой, мужчина разозлился и сбросил ее с 7 этажа. Пенсионерка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.