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Екатеринбуржец попал под суд за обезглавленного сотрудника ОВДСегодня в 17:14

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Труп он сжег в лесу.

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве соперника.

Кровавая расправа произошла в ночь на 25 марта 2016 года. По данным следствия, обвиняемый во время телефонного разговора со знакомой узнал, что в ее квартире спит пьяный 52-летний мужчина. На почве ревности он приехал к женщине, обмотал шею спящего полимерным кабелем и задушил его.

Злоумышленник перенес труп в ванную и отрезал голову Тело он упаковал в полимерный пакет, вывез его в лес около поселка Северка и сжег.

Спустя несколько недель - 17 апреля 2016 года - дочь погибшего обратилась с заявлением в полицию. Как оказалось, ее отец - сотрудник органов внутренних дел, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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