Жилье уходило своим людям.

Бывшему главе Покачей Раяну Халиуллину "накинули" новые эпизоды к уголовному делу о незаконной передаче муниципального жилья частным лицам. По версии следствия, экс-мэр раздал 11 казенных квартир.

Уголовное дело в отношении Халиуллина было возбуждено еще в октябре 2016 года. Тогда следователи установили, что чиновник передал служебную двухкомнатную квартиру в собственность родственнику одного из должностных лиц администрации. При этом думой города установлен запрет на приватизацию таких помещений.

На данный момент следователи выявили факты аналогичных манипуляций еще с 10 квартирами, пояснила "Уралинформбюро" старший помощник прокурора ХМАО-Югры по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина. С декабря 2013 года по октябрь 2015 года Халиуллин нанес бюджету города ущерб на более чем 20 миллионов рублей.