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Свердловчанка зарезала отца из-за ноутбукаСегодня в 18:30

  • Текст

Который он сдал в ломбард.

27-летнюю жительницу Каменска-Уральского задержали по подозрению в убийстве отца.

Как рассказал "Уралинформбюро" замруководителя городского следственного отдела СУ СКР Дмитрий Шеметов, 30 апреля 2017 года девушка повздорила с отцом из-за того, что тот сдал в ломбард ноутбук. Она схватилась за нож и нанесла смертельные ранения.

Пьяную подозреваемую взяли на месте сотрудники ППС. Она во всем призналась и раскаялась.

В настоящее время свердловчанка арестована, ей предъявлено обвинение.

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