И выплаченных ему миллионах.

Арбитражный суд Свердловской области потребовал от ООО "Группа компаний "Вознесение" объяснить, зачем они перечислили предпринимателю-банкроту Виталию Сиволапу 4,9 миллиона рублей. Ответ должен быть предоставлен до 11 мая 2017 года, когда пройдет очередное заседание по делу о банкротстве бизнесмена, сообщает "Уралинформбюро".

Ранее суд усомнился в обоснованности заключенного между В.Сиволапом и "Вознесением" договора. Какого именно – в материалах дела не поясняется.

В.Сиволап является ключевым фигурантом "дела МУГСО", по которому год назад было арестовано почти все руководство мингосимущества. Основным эпизодом расследования стала продажа здания на Репина, 5с в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. По версии следствия, стоимость сделки была существенно завышена, часть денег ушла в карман чиновников.

Считается, что В.Сиволап, которому принадлежала значительная часть помещений, нажился на этой истории больше всех. Именно его показания дали основание следователям обвинить руководителей министерства во взяточничестве. Спустя год расследование зашло в тупик, все обвиняемые были отпущены под подписку о невыезде или залог - доказать, что предприниматели действительно передавали сотрудникам ведомства деньги, пока так и не удалось. Между тем Сиволап попал в СИЗО по другому уголовному делу - его обвиняют в посягательстве на жизнь судебного пристава.

В одном из эпизодов "дела МУГИСО" фигурируют и учредители "Вознесения" Владимир Владимиров и Андрей Анисимов. Они подозреваются в передаче взятки руководителям министерства для получения разрешения на строительство крематория.

О тесных связях фигурантов уголовного дела "Уралинформбюро" рассказывало в расследовании МУГИСОгейт: Пьянков, клан Анисимовых и похоронный дом. Возможно, арбитраж даст новую зацепку в этой истории.