"Вознесению" придется отчитаться о своих связях с СиволапомСегодня в 10:44
- Текст
И выплаченных ему миллионах.
Арбитражный суд Свердловской области потребовал от ООО "Группа компаний "Вознесение" объяснить, зачем они перечислили предпринимателю-банкроту Виталию Сиволапу 4,9 миллиона рублей. Ответ должен быть предоставлен до 11 мая 2017 года, когда пройдет очередное заседание по делу о банкротстве бизнесмена, сообщает "Уралинформбюро".
Ранее суд усомнился в обоснованности заключенного между В.Сиволапом и "Вознесением" договора. Какого именно – в материалах дела не поясняется.
В.Сиволап является ключевым фигурантом "дела МУГСО", по которому год назад было арестовано почти все руководство мингосимущества. Основным эпизодом расследования стала продажа здания на Репина, 5с в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. По версии следствия, стоимость сделки была существенно завышена, часть денег ушла в карман чиновников.
Считается, что В.Сиволап, которому принадлежала значительная часть помещений, нажился на этой истории больше всех. Именно его показания дали основание следователям обвинить руководителей министерства во взяточничестве. Спустя год расследование зашло в тупик, все обвиняемые были отпущены под подписку о невыезде или залог - доказать, что предприниматели действительно передавали сотрудникам ведомства деньги, пока так и не удалось. Между тем Сиволап попал в СИЗО по другому уголовному делу - его обвиняют в посягательстве на жизнь судебного пристава.
В одном из эпизодов "дела МУГИСО" фигурируют и учредители "Вознесения" Владимир Владимиров и Андрей Анисимов. Они подозреваются в передаче взятки руководителям министерства для получения разрешения на строительство крематория.
О тесных связях фигурантов уголовного дела "Уралинформбюро" рассказывало в расследовании МУГИСОгейт: Пьянков, клан Анисимовых и похоронный дом. Возможно, арбитраж даст новую зацепку в этой истории.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:00
Готовимся к беде: пеноблочные города рухнут через 20 лет
Кто ответит за разруху?Сегодня в 15:59
Погибшего в Сирии военного похоронят в Екатеринбурге
Он попал под обстрел снайпера.Сегодня в 15:53
Навальный лишился шанса стать президентом
В штабе нервничают.Сегодня в 15:36
Средний Урал получит 315 миллионов на парки
Площади, набережные и пешеходные зоны.Сегодня в 15:26
В Перми мужчина выпал из окна 8 этажа
Перед этим он закрылся в комнате.Сегодня в 15:22
Адвокат "грозы с Пионерского" обжаловал приговор
По первому делу.Сегодня в 15:13
Свердловчанин едва не зарубил топором двух электромонтеров
Из-за ограничения электричества.Сегодня в 15:05
В Екатеринбурге стартует процесс по делу об убийстве шумных соседей
Подсудимому грозит пожизненный срок.Сегодня в 15:02
Гендиректор градообразующего предприятия Лесного покинул пост
Из-за переезда.Сегодня в 14:49
Под Екатеринбургом произошел выброс аммиака
К делу должны подключиться санврачи.Сегодня в 14:27
На дорогах Среднего Урала установят почти 500 новых камер
Региональная казна пополнится штрафами.Сегодня в 14:27
В Челябинске в ДТП пострадали двое детей
"Семерка" протаранила ГАЗ и опору ЛЭП.Сегодня в 14:14
За екатеринбургский "Смак" возьмутся через 10 лет
Площадку реконструируют за 2 года.Сегодня в 14:03
Спасатели Антипинского НПЗ прошли аттестацию Минэнерго
И допущены к ликвидации ЧС.Сегодня в 13:55
Покемонофила Соколовского спародировали в "Симпсонах"
Мультяшная полиция поход в храм проигнорировала.
Ещё в сюжете «МУГИСО под следствием»
Главные новости
- Сегодня в 16:00Готовимся к беде: пеноблочные города рухнут через 20 лет
- Сегодня в 13:19В Челябинске мать свесила годовалого ребенка с балкона
- Сегодня в 12:43Житель Златоуста зарезал больную супругу и покончил с собой
- Сегодня в 11:09Оставили со сНосом
- Сегодня в 11:01В Верхней Пышме вновь совершено нападение на девушку
Аналитика
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.