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Курганец предстанет перед судом за убийство из-за квартирыСегодня в 19:21

  • Текст

Своего знакомого.

В Кургане будут судить 26-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве из-за квартиры своего 54-летнего приятеля.

Злоумышленник познакомился с мужчиной в сентябре 2016 года. Вместе они распивали спиртные напитки. Во время застолья курганец сообщил, что планирует продать свою квартиру. Молодой человек вызвался помочь в проведении сделки и взял с убитого соответствующую расписку.

Через некоторое время обвиняемый снова пришел к знакомому и предложил изменить часть текста в расписке. Получив отказ, он ударил приятеля ножом в грудь. Тот скончался на месте.

Молодой человек взял паспорт убитого, чтобы в дальнейшем продать его квартиру, а тело выбросил в Тобол в районе центрального парка культуры и отдыха.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Зауралью, в настоящий момент расследование завершено. В ближайшее время материалы дела рассмотрит суд.

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