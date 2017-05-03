Он признал вину.

2 мая 2017 года полицейские задержали в Екатеринбурге второго подозреваемого в расправе на Бебеля - 24-летний бомж уже признал вину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Трупы двух мужчин с признаками криминальной смерти обнаружили днем 20 апреля 2017 года в подъезде 16-этажки. Спустя сутки по подозрению в убийстве задержали 23-летнего бомжа. По его словам, он выпивал в подъезде с 24-летним приятелем и 45-летним знакомым. Собутыльники повздорили - молодые люди избили мужчину, ударили его головой о батарею и задушили.

Затем злоумышленники спустились на этаж ниже и избили там 29-летнего мужчину. Через некоторое время потерпевший скончался.

Первому задержанному предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 (убийство), он арестован. Его подельника обвинили по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

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