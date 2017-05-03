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Разжившаяся на невьянских иконах свердловчанка села на 4,5 годаСегодня в 11:56

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Она присвоила 1,5 миллиона рублей.

Невьянский горсуд вынес приговор бывшему партнеру фонда "Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов" Наталье Беспаловой, которая признана виновной в присвоении и краже.

Во время Олимпиады в Сочи из кассы местного офиса фонда пропало около 1,5 миллиона рублей. В хищении обвинили руководителя сочинского офиса Беспалову. По версии следствия, в 2014 году она присвоила денежные средства, полученные от реализации иконы. Кроме того, женщина похитила один образ стоимостью 95 тысяч рублей.

Осужденная проведет 4,5 года в колонии общего режима. Кроме того, она должна возместить 1,5-миллионный ущерб и заплатить 220 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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