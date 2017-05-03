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Югорчанин украл 2 тонны нефтиСегодня в 12:54

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На 13 миллионов.

Советский районный суд Югры признал местного жителя виновным в особо крупной краже нефти. Подсудимый в составе ОПГ похитил около двух тонн черного золота, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры.

В августе 2013 года преступник сделал врезку в нефтепроводе ДНС "Даниловка" - ДНС "Убинка" на территории Советского района и в течение года сливал нефть. Ущерб компании "Лукойл - Западная Сибирь" составил 13 миллионов рублей.

Подсудимый приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении других участников ОПГ еще рассматривается в суде.

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