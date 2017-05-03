Возбуждено уголовное дело.

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели семейной пары в Златоусте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, тела пожилых мужчины и женщины с ножевыми ранениями обнаружили днем 30 апреля 2017 года. В обнаруженной рядом записке было признание мужа: он зарезал свою больную жену, потому что не мог за ней ухаживать, после чего покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). Сейчас следователи проверяют версию, изложенную в записке.