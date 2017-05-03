Из-за ограничения электричества.

В Верхнепышминский горсуд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в доме обвиняемого установили специальный прибор, который автоматически ограничивал мощность подачи электроэнергии. На крайние меры энергетики пошли, поскольку мужчина около 2 лет не допускал контролеров к приборам учета.

Разозлившись, обвиняемый задумал убийство двух электромонтеров АО "Облкоммунэнерго". По данным следствия, вечером 1 января 2017 года он пришел на территорию предприятия с ножом и топором. Мужчина ворвался в служебное помещение и ударил одного из электромонтеров кулаком, тот упал, и злоумышленник схватился за оружие. Однако мужчины сумели дать ему отпор.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.