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Свердловчанин едва не зарубил топором двух электромонтеров Сегодня в 15:13

  • Текст

Из-за ограничения электричества.

В Верхнепышминский горсуд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на двойное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в доме обвиняемого установили специальный прибор, который автоматически ограничивал мощность подачи электроэнергии. На крайние меры энергетики пошли, поскольку мужчина около 2 лет не допускал контролеров к приборам учета.

Разозлившись, обвиняемый задумал убийство двух электромонтеров АО "Облкоммунэнерго". По данным следствия, вечером 1 января 2017 года он пришел на территорию предприятия с ножом и топором. Мужчина ворвался в служебное помещение и ударил одного из электромонтеров кулаком, тот упал, и злоумышленник схватился за оружие. Однако мужчины сумели дать ему отпор.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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