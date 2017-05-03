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Адвокат "грозы с Пионерского" обжаловал приговорСегодня в 15:22

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По первому делу.

Адвокат екатеринбургского автохама Игоря Новоселова обжаловал приговор Кировского райсуда, который в апреле отправил "грозу с Пионерского" на 2 года в колонию за нападение на таксиста. Об этом защитник заявил в ходе сегодняшнего заседания по второму делу Новоселова, передает "Уралинформбюро".

Как сообщалось ранее, 5 апреля 2017 года Кировский суд признал автохама виновным по трем статьям - "Хулиганство", "Побои" и "Угроза убийством". По данным следствия, в июле 2014 года Новоселов избил таксиста, который перекрыл выезд со двора. При этом он угрожал мужчине убийством. Его остановили подоспевшие на крик прохожие.

Сейчас идет процесс по второму делу. "Грозу с Пионерского" обвиняют в побоях и незаконном проникновении в жилище в июне 2015 года. По данным следствия, Новоселов работал коллектором. Он перепутал адрес должника и ворвался с коллегами к общественнику Владимиру Рудякову. Мужчину начали избивать, однако спустя некоторое время поняли, что обознались. Нападавшие извинились и предложили ящик пива в качестве компенсации. Однако потерпевший написал заявление.

В ходе сегодняшнего заседания Новоселов извинился перед потерпевшим. Последний принял извинения и сказал, что согласен на денежную компенсацию. Следующее заседание состоится завтра.

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