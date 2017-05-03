Мужчина умер от удара отверткой в грудь.

2 мая 2017 года полиция Екатеринбурга задержала 33-летнего таксиста, подозреваемого в убийстве пассажира.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД. мужчина занимался частным извозом на арендованной Daewoo Nexia. Вечером 1 мая он подвозил четверых пьяных мужчин. Пассажиры постоянно изменяли маршрут, просили заезжать в разные места. На перекрестке улиц Павла Шаманова и Вильгельма де Геннина возник спор из-за стоимости поездки, и таксист высадил компанию. Произошла потасовка, в ходе которой водитель ударил отверткой в грудь 28-летнего пассажира. После этого он сел в машину и уехал. Потерпевший скончался на месте.

Задержанный сообщил полицейским, что не знал о гибели пассажира и продолжил таксовать. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина арестован.

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