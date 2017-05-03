С которых вымогал деньги.

В Екатеринбурге охранника "Пятерочки" приговорили к 10 годам колонии общего режима. Александр Кузнечихин, работавший в магазине на Уралмаше, осужден за избиение покупателей, разбой и вымогательство.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, преступления совершались в январе - феврале 2016 года. Охранник задерживал покупателей по подозрению в краже товара, уводил в подсобку и избивал, требуя оплаты стоимости товара в повышенном размере.

Потерпевшими по делу проходят четверо мужчин, одного из которых он избил до полусмерти. Другому пострадавшему обвиняемый угрожал пистолетом - тот отдал банковскую карту, с которой вымогатель снял 12 тысяч рублей, а на следующий день потерпевший принес еще 200 долларов.