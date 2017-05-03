Екатеринбуржец сел на 9 лет за избиение чиновника до смертиСегодня в 17:36
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Его отправили в ИК строгого режима.
Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 43-летнему Юрию Зайцеву, признав его виновным в избиении до смерти начальника отдела культуры администрации Кировского района Бориса Еловикова. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде.
Адвокат Зайцева обжаловал вердикт в облсуде.
Преступление было совершено в ночь на 13 сентября 2015 года. 55-летний чиновник отдыхал с другом в кафе на улице Кузнецова. Когда приятели попрощались, Еловиков зашел в продуктовый павильон, где поссорился с другим покупателем - завязалась драка. Когда чиновник упал, его случайный знакомый убежал. Пострадавшего увезли в ГКБ №23, где он через неделю скончался, не приходя в сознание.
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