Его отправили в ИК строгого режима.

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 43-летнему Юрию Зайцеву, признав его виновным в избиении до смерти начальника отдела культуры администрации Кировского района Бориса Еловикова. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Адвокат Зайцева обжаловал вердикт в облсуде.

Преступление было совершено в ночь на 13 сентября 2015 года. 55-летний чиновник отдыхал с другом в кафе на улице Кузнецова. Когда приятели попрощались, Еловиков зашел в продуктовый павильон, где поссорился с другим покупателем - завязалась драка. Когда чиновник упал, его случайный знакомый убежал. Пострадавшего увезли в ГКБ №23, где он через неделю скончался, не приходя в сознание.

Новости по теме:

Екатеринбуржца будут судить за избиение чиновника до смерти