У него изъято 1,2 килограмма наркотика.

В Екатеринбурге таможенники задержали посылку из Китая - два свертка с синтетическим наркотиком весом 497 и 106 граммов. Отправление поступило в почтовое отделение аэропорта Кольцово.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, нелегальную посылку обнаружили в начале апреля. В конце месяца при получении контрабанды был задержан мужчина. При нем нашли еще два пакета с "синтетикой".

Всего у него изъято 1,2 килограмма наркотика. Екатеринбуржец арестован. Ему грозит пожизненное заключение.