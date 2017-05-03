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Экс-глава Каслинского района Грачев предстанет перед судомСегодня в 18:57

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За превышение должностных полномочий.

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Каслинского района Александра Грачева. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По информации следователей, в 2012 и 2013 годах Грачев, будучи заместителем главы района, незаконно предоставил знакомым два земельных надела, на которых были обременения. В 2014 году он также неправомерно передал участок с объектом культурного наследия "Дом купца Хозяинова" для хоздеятельности. В итоге здание было снесено, а на его месте появился новый объект.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

Следует отметить, что Александр Грачев официально покинул пост руководителя Каслинского района 15 февраля. Выборы нового главы состоятся 4 мая.

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