За превышение должностных полномочий.

На Южном Урале завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Каслинского района Александра Грачева. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По информации следователей, в 2012 и 2013 годах Грачев, будучи заместителем главы района, незаконно предоставил знакомым два земельных надела, на которых были обременения. В 2014 году он также неправомерно передал участок с объектом культурного наследия "Дом купца Хозяинова" для хоздеятельности. В итоге здание было снесено, а на его месте появился новый объект.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

Следует отметить, что Александр Грачев официально покинул пост руководителя Каслинского района 15 февраля. Выборы нового главы состоятся 4 мая.