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Ректора челябинского вуза вернули под арестСегодня в 12:17

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Домашний.

Челябинский областной суд вернул ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгения Орехова, обвиняемого в получении взятки, и его подельников под домашний арест.

Как пояснила "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская, под замком они пробудут до 19 мая. Таким образом апелляционная инстанция отменила решение Центрального районного суда Челябинска от 14 апреля, который отпустил обвиняемых под подписку о невыезде.

По делу Орехова о получении им взятки в размере 200 тысяч рублей также проходит его дочь Анастасия Орехова, а также два местных бизнесмена: Игорь Чариков и Валерий Поляк. Деньги коммерсанты заплатили ректору в качестве "скрытой аренды" - за спокойную работу своих предприятий, размещенных на территории УралГУФК.

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